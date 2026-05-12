Izrael vytvára tribunál pre stíhanie útočníkov zo 7. októbra 2023
Autor TASR
Tel Aviv 12. mája (TASR) - Izraelský parlament v pondelok schválil zákon o vzniku špeciálneho vojenského tribunálu, ktorý bude súdiť stovky palestínskych militantov pre účasť na útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. Podľa poslancov tento krok pomôže vyliečiť národnú traumu, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a portálu The Times of Israel (TOI).
Návrh podporilo 93 zo 120 poslancov. Osobitný súd v rámci systému vojenskej justície bude súdiť približne 300 útočníkov zadržaných na území Izraela počas útoku.
Budú sa zodpovedať z obžaloby za zločiny genocídy, poškodenia izraelskej suverenity, spôsobenia vojny, napomáhania nepriateľovi v čase vojny a z terorizmu. V prípade usvedčenia z genocídy im hrozí trest smrti.
„Človek môže cítiť, že robíme správnu vec tým, že v tomto momente nachádzame spôsob na jednotu, aj keď sme tesne pred voľbami a napriek všetkým nezhodám, ktoré (medzi nami) existujú,“ povedal minister spravodlivosti Jariv Levin. Schválenie zákona označil za jeden z najdôležitejších momentov súčasného Knesetu.
Poslanec vládnej strany Náboženský sionizmus Simcha Rothman ako jeden z predkladateľov návrhu zákona to považuje za „dosiahnutie spravodlivosti a privedenie pred súd teroristov, ktorí spáchali najhorší masaker v dejinách štátu“.
Ďalšia predkladateľka Julia Malinovská tvrdí, že pôjde o „procesy s novodobými nacistami a zapíšu sa do dejín“.
Pri teroristickom útoku kománd hnutia Hamas zahynulo najmenej 1200 ľudí, zväčša civilistov a do Pásma Gazy odvliekli 251 rukojemníkov.
Izrael zadržiava 200 až 300 bojovníkov, pričom ich presný počet nie je známy, uvádza Reuters a voči nim ešte neboli vznesené obžaloby.
Trojčlený súdny senát v Jeruzaleme bude môcť stíhať aj osoby zadržané neskôr v Pásme Gazy pre podozrenia z účasti na útoku alebo zo zadržiavania či zlého zaobchádzania s izraelskými rukojemníkmi.
Súdne konania budú verejné a hlavné pojednávania sa budú vysielať naživo. Obžalovaní sa zúčastnia na súdnom konaní prostredníctvom videokonferencie, osobne budú iba na kľúčových pojednávaniach. Preživší sa budú môcť na nich zúčastniť osobne.
Hovorca Hamasu odsúdil nový izraelský zákon, ktorý podľa neho „slúži ako zásterka pre vojnové zločiny, ktoré Izrael páchal v Gaze“.
