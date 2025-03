Izrael vytvorí úrad uľahčujúci Palestínčanom opustiť Pásmo Gazy

Tel Aviv 24. marca (TASR) - Izrael zriadi nový úrad na uľahčenie "dobrovoľného" odchodu Palestínčanov z Pásma Gazy, uviedla v pondelok hovorkyňa kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Návrh na jeho zriadenie podal tamojší minister obrany Jisrael Kac a izraelský bezpečnostný kabinet ho podľa hovorkyne už schválil, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Hlavnou úlohou úradu bude "pripraviť dobrovoľný odchod obyvateľov Pásma Gazy do tretích krajín bezpečným a kontrolovaným spôsobom", vysvetlila hovorkyňa. Spravovať ho bude tamojšie ministerstvo obrany.



Návrh na zriadenie tohto úradu prišiel v reakcii na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom vysídlenia približne dvoch miliónov Palestínčanov žijúcich v enkláve do arabských krajín a obnovenia Pásma Gazy a jeho premeny na "blízkovýchodný raj".



Netanjahuova hovorkyňa dodala, že ľuďom by sa odchod z enklávy mal preto umožniť "v súlade s izraelským a medzinárodným právom a s víziou prezidenta... Trumpa". Vo vyjadrení neuviedla, ktoré tretie krajiny by sa na programe mali podieľať.



Izraelská mimovládna organizácia Mier teraz krok vlády odsúdila. "Keď je život na určitom mieste znemožnený obliehaním a obkľúčením, nie je nič 'dobrovoľné' na tom, aby ľudia odchádzali," napísala organizácia na platformu X.



Palestínčanom v Pásme Gazy podľa DPA hrozí neistá budúcnosť, čo o to viac zdôrazňujú minulotýždňové obnovené útoky Izraela na enklávu. Po niekoľkých týždňoch prímeria v regióne sú tak obyvatelia opäť nútení utekať pred nebezpečenstvom a podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva počet Palestínčanov zabitých pri najnovších vojenských operáciách presiahol 700.