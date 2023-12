Izrael využije na kontrolu dodávok do Gazy aj priechod Kerem Šalom

Tel Aviv 12. decembra (TASR) - Izrael v pondelok oznámil, že od utorka bude používať priechod Kerem Šalom na hraniciach medzi Egyptom a Pásmom Gazy na kontrolu dodávok humanitárnej pomoci, ktoré potom do tejto enklávy vstupujú cez priechod Rafah. Izrael už na takéto kontroly využíva priechod Nicana. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



"Nákladné vozidlá s vodou, potravinami, zdravotníckymi zásobami a vybavením na prístrešia budú prekontrolované na priechodoch Nicana a Kerem Šalom, odkiaľ budú nasmerované cez priechod Rafah v Egypte," uviedli Izraelské obranné sily (IDF) na sociálnej sieti X. Zdôraznili, že do Pásma Gazy nebudú prichádzať žiadne zásoby z Izraela a všetka humanitárna pomoc bude prechádzať cez Rafah. Tieto opatrenia sú podľa Izraela potrebné na zabránenie pašovaniu zbraní.



Izraelský úrad koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach (COGAT) na sociálnych sieťach uviedol, že otvorenie ďalšieho priechodu zdvojnásobí objem pomoci dodanej cez Rafah.



To zlepší spôsobilosti a objem bezpečnostných previerok humanitárnej pomoci prijatej do Pásma Gazy cez priechod Rafah, uviedli IDF v spoločnom vyhlásení s COGAT. Tento úrad tiež zverejnil mapu, na ktorej bol znázornený presun tovaru k priechodom Kerem Šalom a Nicana.