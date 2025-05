Izrael vyvrátil tvrdenie, že v Pásme Gazy zomreli traja rukojemníci

Tel Aviv 7. mája (TASR) - Počet živých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy zostáva nezmenený, uviedol v stredu izraelský koordinátor pre rukojemníkov a nezvestné osoby Gal Hirš. Vyvrátil tak tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zomreli ďalší traja rukojemníci zadržiavaní palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Teroristická organizácia Hamas v súčasnosti drží 59 rukojemníkov. Na zozname žijúcich je 24 z nich. Na zozname rukojemníkov, ktorých smrť bola oficiálne potvrdená je 35 z nich,“ napísal Hirš na sociálnej sieti X.



Šéf Bieleho domu v utorok povedal, že zomreli ďalší traja rukojemníci v palestínskej enkláve. „No, postupovali sme veľmi pomaly,“ povedal Trump o úsilí ukončiť vojnu, „pretože sa snažíme zachrániť čo najviac rukojemníkov, a v tomto smere sme odviedli dobrú prácu,“ dodal, informuje denník The Guardian.



AFP pripomína, že izraelská armáda uviedla, že z dovedna 251 rukojemníkov zajatých počas útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, sa v Pásme Gazy nachádza 58 osôb vrátane 34, ktorí sú podľa armády mŕtvi.



Hamas podľa AFP tiež zadržiava pozostatky izraelského vojaka zabitého počas 50-dňovej vojny v Pásme Gazy v roku 2014.



Trump, ktorý nasledujúci týždeň navštívi Saudskú Arábiu, Katar a Spojené arabské emiráty, opakovane žiadal návrat rukojemníkov.



Izrael 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje v palestínskej enkláve, ktoré si podľa Hamasom kontrolovaného ministerstva zdravotníctva vyžiadal najmenej 2507 obetí. Izrael tiež od 2. marca blokuje prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy. Útoky podľa Izraela budú pokračovať, pokým Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov. Počas prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára Hamas prepustil 33 rukojemníkov výmenou za viac ako 1800 väznených Pelstínčanov.



Izraelská organizácia Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných v pondelok kritizovala nový plán izraelskej vlády rozšíriť vojenskú operáciu v Pásme Gazy a uviedla, že tento plán „obetúva“ rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.