Izrael vyzdvihol humanitárnu pomoc v Gaze, podľa OSN to nestačí

Tel Aviv 7. marca (TASR) - Izrael vo štvrtok zdôraznil, že do Pásma Gazy v sa v súčasnosti dostáva väčšie množstvo humanitárnej pomoci než pred začiatkom vojny. Vyjadrenia židovského štátu prišli v čase rastúcej kritiky katastrofálnej humanitárnej situácie v tejto palestínskej enkláve v súvislosti so smrtiacim nedostatkom pomoci, informovala agentúra DPA.



"V uplynulých dvoch týždňoch prišlo denne do Pásma Gazy v priemere 102 dodávok potravinovej pomoci. To je takmer o 50 percent viac než predtým, ako 7. októbra (palestínske radikálne hnutie) Hamas začal vojnu," uviedol hovorca izraelskej vlády Ejlon Levy.



Podľa neho tu bola "záplava nepravdivých tvrdení", podľa ktorých Izrael obmedzoval množstvo dodávok pomoci do Gazy. "Nie sú žiadne obmedzenia. Opakujem: žiadne," dodal.



Ako ďalej podotkol, Izrael naopak nabáda darcovské krajiny, aby poslali toľko potravín, vody, liekov a vybavenia na prístrešky, koľko len chcú.



Organizácia Spojených národov prostredníctvom svojho hovorcu však v reakcii uviedla, že nestačí počítať množstvo nákladných vozidiel, ktoré prejdú cez hraničný priechod, cituje DPA. V Pásme Gazy sa tieto dodávky majú rozdeliť do menších vozidiel a potom distribuovať, upozornil vo štvrtok v New Yorku hovorca OSN Stéphane Dujarric. Ako zdôraznil, toto si vyžaduje koordináciu s izraelskými ozbrojenými silami.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) medzitým uviedol, že len polovica z 224 konvojov s humanitárnou pomocou, ktoré boli naplánované na mesiac február, dorazila do oblastí Gazy, kde bola určená. Podpora Izraela pri zvyšných dodávkach bola nedostatočná, dodal OCHA.