Izrael vyzval EÚ označiť iránske Revolučné gardy za teroristov

Na snímke Gideon Saar. Foto: TASR/AP

V Iráne už dva týždne tisíce ľudí protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. Podľa aktivistov si zásahy bezpečnostných zložiek vyžiadali smrť desiatok demonštrantov.

Autor TASR
Tel Aviv 11. januára (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v nedeľu vyzval Európsku úniu (EÚ) zaradiť iránske Revolučné gardy na svoj zoznam teroristických organizácií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Dôvodom má byť podľa Saara násilné potláčanie prebiehajúcich demonštrácií v Iráne. „Je čas označiť iránske Revolučné gardy v Európskej únii za teroristickú organizáciu,“ napísal izraelský minister na sociálnej sieti X počas návštevy nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrindta v Izraeli.

Toto je dlhodobý postoj Nemecka a dôležitosť tejto záležitosti je dnes jasná všetkým,“ doplnil Saar s tým, že ministri spoločne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom podpíšu deklaráciu o spolupráci v oblastiach bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a boja proti antisemitizmu.

V Iráne už dva týždne tisíce ľudí protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. Podľa aktivistov si zásahy bezpečnostných zložiek vyžiadali smrť desiatok demonštrantov. Úrady v krajine od štvrtka obmedzili prístup k internetu.
