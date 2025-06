Izrael vyzval Irán, aby opustil oblasť v blízkosti zbrojných zariadení

Tel Aviv 15. júna (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu varovala Iráncov, aby opustili oblasti v blízkosti zbrojných zariadení po celej krajine. Vyzvala tak po vlnách izraelských útokov na vojenské ciele v Iráne, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



„Pre vašu bezpečnosť vás žiadame, aby ste okamžite opustili tieto oblasti, a aby ste sa tam až do odvolania nevracali. Blízkosť týchto zariadení ohrozuje váš život,“ uviedol hovorca izraelskej armády v príspevku na sociálnej sieti X zverejnenom v arabčine a perzštine.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac po výzve na evakuáciu uviedol, že armáda „zasiahne oblasti a bude pokračovať v sťahovaní kože iránskeho hada v Teheráne a všade inde a zbaví ho jadrového potenciálu a zbraňových systémov,“ informuje spravodajský portál The Times of Israel (TOI).



„Iránsky diktátor mení Teherán na Bejrút a jeho obyvateľov na rukojemníkov v záujme prežitia svojho režimu,“ dodal minister.



Izrael začal v noci na piatok s útokmi na Irán, ktorý údery opätuje. Izraelské sily tvrdia, že v noci na nedeľu zasiahli iránske ministerstvo obrany v Teheráne. Iránska tlačová agentúra Tasním informovala, že útok spôsobil škody na budove ministerstva. Samotné ministerstvo sa k útoku nevyjadrilo.



Izraelská armáda tiež tvrdí, že zasiahla jadrové zariadenia vrátane tajnej Organizácie pre obranné inovácie a výskum (SPND), cisterny s palivom a ďalšie ciele. Iránske ministerstvo ropného priemyslu uviedlo, že Izrael zasiahol dva sklady paliva v oblasti Teheránu, píše AFP.