Izrael vyzval na evakuáciu 11 lokalít v Libanone vrátane Nabátíja
Autor TASR
Jeruzalem 3. mája (TASR) – Izraelská armáda vydala v nedeľu ráno výzvu na evakuáciu obyvateľov 11 lokalít na juhu Libanonu, a to aj mimo územia, ktoré má pod kontrolou. Urobila tak napriek platnému prímeriu s Libanonom, ktorého cieľom je zastaviť boje s proiránskym hnutím Hizballáh, informovala agentúra AFP.
Výzva sa týka aj mesta Nabátíja, ktoré leží niekoľko kilometrov severne od rieky Lítání. Južne od tejto rieky má Izrael rozmiestnené svoje jednotky.
Ako dôvod svojich avizovaných útokov izraelská armáda uviedla údajné porušovanie prímeria zo strany hnutia Hizballáh.
Takéto výzvy na evakuáciu sú od zintenzívnenia izraelských náletov na juhu Libanonu už bežnou praxou. Vo vyhlásení po arabsky komunikujúceho hovorcu izraelskej armády Avichaja Adraia sa uvádza, že obyvatelia dotknutých lokalít „musia okamžite opustiť svoje domovy a vzdialiť sa od obcí a miest najmenej o 1000 metrov smerom do otvorených priestorov.“
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v sobotu popoludní oznámilo, že od obnovenia bojov 2. marca bolo v Libanone v dôsledku izraelských útokov zabitých najmenej 2659 ľudí a ďalších 8183 utrpelo zranenia.
Izrael v sobotu uviedol, že zničil 50 vojenských zariadení Hizballáhu. Libanonské médiá pritom velenie izraelskej armády kritizujú za zamlčanie zničenia viacerých náboženských objektov vrátane kláštora a školy Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Jarúne.
Napätie na izraelsko-libanonskej hranici sa výrazne zvýšilo po vypuknutí vojny v palestínskom Pásme Gazy v októbri 2023, keď Hizballáh začal ostreľovať sever Izraela na podporu palestínskeho hnutia Hamas. Izrael na tieto útoky reagoval leteckými a delostreleckými údermi na juhu Libanonu. Situácia v širšom regióne sa zároveň vyostruje v dôsledku rastúceho napätia medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom, ako aj útokov proiránskych skupín na americké a izraelské ciele.
