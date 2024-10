Izrael vyzval na evakuáciu ďalších obcí na juhu Libanonu

Jeruzalem 2. októbra (TASR) - Izraelská armáda vyzvala v stredu na evakuáciu ďalších 24 obcí na juhu Libanonu. K podobnej evakuácií vyzvala aj v utorok po začiatku obmedzenej pozemnej operácie v blízkosti hraníc, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



"Evakuujte okamžite svoje domy. Buďte opatrní, nesmiete ísť na juh. Akýkoľvek pohyb smerom na juh by vás mohol ohroziť," uviedol hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai v príspevku na sociálnych sieťach.



Obce, ktorých obyvatelia sa majú evakuovať, ležia v nárazníkovej zóne na libanonskom území. V roku 2006 ju vytýčila rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 južne od rieky Lítání, čo vtedy ukončilo vojnu medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh. K evakuácii asi 30 obcí na juhu Libanonu vyzval Izrael aj v utorok.



Hnutie Hizballáh v stredu uviedlo, že jeho bojovníci bojujú s izraelským vojakmi, ktorí sa infiltrovali z východu do juholibanonskej obce Maroun al-Ras. Hnutie ešte ráno uviedlo, že jeho bojovníci odrazili skupinu izraelských vojakov, ktorí sa v noci na stredu snažili preniknúť do Libanonu.



Prienik izraelských vojakov do Libanonu v stredu potvrdila aj libanonská armáda. Podľa nej izraelskí vojaci prekročili na krátko demarkačnú líniu medzi Libanonom a Izraelom a následne sa stiahli.



Izraelské pozemné sily v noci na utorok spustili pozemnú ofenzívu do Libanonu. Izraelská armáda tvrdí, že útoky sú zamerané proti Hizballáhu. Ofenzíve predchádzalo niekoľko dní leteckých útokov na ciele Hizballáhu v Bejrúte a ďalších častiach krajiny. Pri jednom z nich v piatok zahynul aj dlhoročný šéf hnutia Hasan Nasralláh a viacero vysokopostavených veliteľov.