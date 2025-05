Izrael vyzval na evakuáciu troch prístavov kontrolovaných húsíami

Jeruzalem 11. mája (TASR) — Izraelská armáda v nedeľu večer vyzvala obyvateľov troch prístavov ležiacich na západnom pobreží krajiny v oblastiach kontrolovaných húsíjskými povstalcami, aby ich urýchlene opustili. Takéto varovania zvykne vydávať pred blížiacimi sa leteckými údermi, informuje TASR s odvolaním sa na portál Times of Israel a agentúru AFP.



„Vzhľadom na to, že teroristický režim húsíov využíva prístavy na svoje teroristické aktivity, naliehavo žiadame všetkých, ktorí sa v týchto prístavoch nachádzajú, aby sa v záujme svojej vlastnej bezpečnosti evakuovali a až do odvolania sa nezdržiavali v ich blízkosti,“ uviedol hovorca armády Avichaj Adrai v príspevku v arabčine zverejnenom na sieti X.



Konkrétne spomenul prístavy Rás Ísá, Hudajdá a Salíf nachádzajúce sa na pobreží Červeného mora.



Dôležitý prístav Hudajdá bol zasiahnutý pri izraelskom nálete začiatkom tohto týždňa. Išlo o odvetu na nedávne útoky húsíov na Izrael, najmä odpálenie rakety, ktorá 4. mája dopadla do areálu medzinárodného letiska Bena Guriona v Tel Avive.



Podobné varovanie vydal Adari aj pred tohtotýždňovými izraelskými útokmi na jemenské hlavné mesto Saná.



Húsíovia, ktorí kontrolujú rozsiahle územia Jemenu, tvrdia, že na Izrael a nákladné lode v Červenom mori útočia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael v októbri 2023 začal rozsiahlu ofenzívu proti militantnému hnutiu Hamas. Spojené štáty, ktoré útoky na pozície húsíov obnovili v marci, s nimi v utorok dosiahli dohodu o prímerí. Húsíovia však oznámili, že dohoda s Washingtonom sa na Izrael nevzťahuje.