Izrael vyzval na odmietnutie zatykačov trestného súdu na jeho vedenie

Tel Aviv 21. mája (TASR) - Izrael v utorok vyzval "národy civilizovaného sveta", aby vystúpili proti žiadosti hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) o vydanie zatykačov na členov izraelskej vlády a deklarovali, že by takéto zatykače v prípade ich vydania nerešpektovali. S odvolaním sa na hovorcu izraelskej vlády o tom informovala agentúra Reuters.



Hlavný prokurátor ICC Karim Khan v pondelok uviedol, že požiadal sudcov ICC o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta, ale aj na vodcov palestínskeho militantného hnutia Hamas: Jahju Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju.



Kahn argumentoval tým, že sú dôvody domnievať sa, že všetci menovaní nesú trestnú zodpovednosť za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.



"Vyzývame národy civilizovaného a slobodného sveta - národy, ktoré opovrhujú teroristami a všetkými, ktorí ich podporujú - aby sa postavili na stranu Izraela. Mali by ste tento krok otvorene odsúdiť," citovala agentúra Reuters hovorcu izraelskej vlády. Štáty by podľa neho mali vyhlásiť, že aj v prípade vydania zatykača ho nemajú v úmysle vymáhať.



Galant v utorok označil rozhodnutie prokurátora za "hanebnú" snahu zasahovať do prebiehajúcej vojny Izraela proti Hamasu v Pásme Gazy a odoprieť Izraelu právo na obranu.



"Izraelská armáda bojuje v súlade z medzinárodným právom a zároveň prijíma bezprecedentné opatrenia na uľahčenie (dodávok) humanitárnej pomoci (do Pásma Gazy). Pokus prokurátora Khana zvrátiť veci naruby nebude úspešný - paralela, ktorú urobil medzi teroristickou organizáciou Hamas a štátom Izrael, je hodná opovrhnutia," uviedol izraelský minister.



Izrael podľa neho nie je zmluvnou stranou ICC ani neuznáva jeho autoritu. Preto aj v prípade, že súd vyhovie žiadosti vydať zatykače, Netanjahuovi ani Galantovi nehrozí bezprostredné riziko trestného stíhania, dodáva denník The Times of Israel (TOI).