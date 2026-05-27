< sekcia Zahraničie
Izrael vyzval obyvateľov 19 dedín v južnom Libanone na evakuáciu
Podľa stanice al-Džazíra sa zároveň militantné hnutie Hizballáh medzičasom prihlásilo k raketovému útoku na izraelských vojakov v blízkosti mesta Zautar aš-Šarkíja.
Autor TASR
Jeruzalem 27. mája (TASR) - Izraelská armáda v utorok varovala obyvateľov 19 dedín v južnom Libanone, aby okamžite opustili svoje domovy. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„V záujme vašej bezpečnosti musíte okamžite opustiť svoje domovy a presunúť sa na sever od rieky Zahrání,“ napísal na platforme X hovorca armády Avichaj Adrai, pričom vymenoval 14 dedín. O niekoľko minút neskôr vydal ďalšie varovanie, v ktorom o to isté vyzval obyvateľov ďalších piatich dedín.
Podľa stanice al-Džazíra sa zároveň militantné hnutie Hizballáh medzičasom prihlásilo k raketovému útoku na izraelských vojakov v blízkosti mesta Zautar aš-Šarkíja. Vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že v blízkosti mesta zaútočilo pomocou bezpilotného lietadla na tank typu Merkava.
Táto militantná skupina vtiahla Libanon do vojny 2. marca - dva dni po začiatku americko-izraelských útokov na Irán -, keď z libanonského územia začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
„V záujme vašej bezpečnosti musíte okamžite opustiť svoje domovy a presunúť sa na sever od rieky Zahrání,“ napísal na platforme X hovorca armády Avichaj Adrai, pričom vymenoval 14 dedín. O niekoľko minút neskôr vydal ďalšie varovanie, v ktorom o to isté vyzval obyvateľov ďalších piatich dedín.
Podľa stanice al-Džazíra sa zároveň militantné hnutie Hizballáh medzičasom prihlásilo k raketovému útoku na izraelských vojakov v blízkosti mesta Zautar aš-Šarkíja. Vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že v blízkosti mesta zaútočilo pomocou bezpilotného lietadla na tank typu Merkava.
Táto militantná skupina vtiahla Libanon do vojny 2. marca - dva dni po začiatku americko-izraelských útokov na Irán -, keď z libanonského územia začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.