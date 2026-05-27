Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
< sekcia Zahraničie

Izrael vyzval obyvateľov 19 dedín v južnom Libanone na evakuáciu

.
Na snímke izraelskí vojaci. Foto: TASR/AP

Podľa stanice al-Džazíra sa zároveň militantné hnutie Hizballáh medzičasom prihlásilo k raketovému útoku na izraelských vojakov v blízkosti mesta Zautar aš-Šarkíja.

Autor TASR
Jeruzalem 27. mája (TASR) - Izraelská armáda v utorok varovala obyvateľov 19 dedín v južnom Libanone, aby okamžite opustili svoje domovy. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„V záujme vašej bezpečnosti musíte okamžite opustiť svoje domovy a presunúť sa na sever od rieky Zahrání,“ napísal na platforme X hovorca armády Avichaj Adrai, pričom vymenoval 14 dedín. O niekoľko minút neskôr vydal ďalšie varovanie, v ktorom o to isté vyzval obyvateľov ďalších piatich dedín.

Podľa stanice al-Džazíra sa zároveň militantné hnutie Hizballáh medzičasom prihlásilo k raketovému útoku na izraelských vojakov v blízkosti mesta Zautar aš-Šarkíja. Vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že v blízkosti mesta zaútočilo pomocou bezpilotného lietadla na tank typu Merkava.

Táto militantná skupina vtiahla Libanon do vojny 2. marca - dva dni po začiatku americko-izraelských útokov na Irán -, keď z libanonského územia začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4

ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

Prieskum: Po voľbách v Maďarsku väčšina čaká zhoršenie vzťahov so SR