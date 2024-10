Izrael vyzval obyvateľov dedín na juhu Libanonu na evakuáciu

Jeruzalem/Bejrút 12. októbra (TASR) - Izraelská armáda nariadila v sobotu obyvateľom 22 dedín na juhu Libanonu evakuáciu do dvoch oblastí severne od rieky Awalí. TASR informuje podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie izraelských ozbrojených síl.



Armáda v sobotu tiež varovala obyvateľov oblastí južného Libanonu, aby sa "nevrátili" do svojich domovov, keďže izraelskí vojaci tam pokračujú v bojoch proti militantom libanonského hnutia Hizballáh.



Izraelské jednotky pokračujú "v cielení na stanovištia Hizballáhu vo vašich dedinách alebo v ich blízkosti," napísal na platforme X hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai. "V záujme vašej ochrany, nevracajte sa do svojich domov až do odvolania. Nechoďte smerom na juh; každý, kto pôjde na juh, riskuje svoj život," dodal.



Adrai v separátnom príspevku opätovne vyzval zdravotníkov a členov lekárskych tímov, aby sa vyhli využívaniu sanitiek. Ako tvrdil, sanitky používajú bojovníci Hizballáhu. "Vyzývame zdravotnícke tímy, aby sa vyhli kontaktu s členmi Hizballáhu a nespolupracovali s nimi," uviedol.



Izraelská armáda podľa neho nevyhnutne zasiahne voči všetkým vozidlám prevážajúcim ozbrojených jednotlivcov bez ohľadu na druh týchto vozidiel.



Izrael aktuálne vedie vojnu na viacerých frontoch a súčasne pokračuje v boji proti palestínskym militantom v Gaze, píše AFP.V uplynulých dňoch armáda podnikla intenzívny pozemný i vzdušný útok na severe Gazy, predovšetkým v meste Džabalíja a jeho okolí.