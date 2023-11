Izrael vyzval ľudí z niekoľkých štvrtí Gazy, aby ušli na juh enklávy

Tel Aviv/Gaza 15. novembra (TASR) - Izraelská armáda v stredu ráno vyzvala civilistov v niekoľkých štvrtiach Gazy, aby sa evakuovali. V meste izraelská armáda útočí proti pozíciám militantného hnutia Hamas, ktoré ovláda Pásmo Gazy od roku 2007. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Obyvatelia mesta by mali v záujme vlastnej bezpečnosti ujsť "do humanitárnej zóny" na juhu Pásma Gazy do 16.00 h miestneho času (15.00 h SEČ), napísal v arabčine hovorca izraelských ozbrojených síl (IDF) na sociálnej sieti X. Vo výzve spomenul utečenecký tábor Džabálijá a zverejnil na mape trasu úniku.



Hovorca označil dve štvrte Gazy, kde bude počas dňa humanitárna prestávka v bojoch. Obyvatelia by to mali podľa neho využiť na útek na juh.



Každý civilista, ktorému Hamas bráni v úteku, môže telefonicky alebo cez platformu Telegram kontaktovať izraelskú armádu, uviedli IDF.



Izrael dlhodobo vyzýva civilné obyvateľstvo na severe Pásma Gazy, aby sa v záujme vlastnej bezpečnosti premiestnilo na juh. Aj tu však už bolo niekoľko izraelských vzdušných útokov. Podľa IDF však cielili výlučne na členov Hamasu.