Izrael vyzval obyvateľov pohraničných obcí Libanonu na evakuáciu

Tel Aviv 1. októbra (TASR) - Izraelská armáda v utorok vyzvala obyvateľov približne 30 pohraničných obcí na juhu Libanonu na evakuáciu. Každý, kto sa nachádza pri militantoch či zariadeniach proiránskeho hnutia Hizballáh, podľa nej vystavuje svoj život nebezpečenstvu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Výzva na evakuáciu daných oblastí prišla niekoľko hodín po spustení izraelskej pozemnej ofenzívy v Libanone. Izraelská armáda tvrdí, že útoky sú zamerané na Hizballáh.



"Izraelská armáda vám nechce ublížiť a v záujme vašej bezpečnosti musíte okamžite opustiť svoje domovy," píše sa v príspevku hovorcu armády pre arabské publikum Avichaja Adraiho adresovanom Libanončanom žijúcim v pohraničných obciach na juhu krajiny.



Izrael im nariadil, aby sa presunuli severne od rieky Awalí, približne 56 kilometrov od hranice. Rieka leží severne od mesta Sidon, čo je podľa denníka The Guardian ďaleko za územím, ktoré sa v súčasnosti považuje za oblasť bojov v Libanone.



Bezprostredne nie je jasné, prečo Izrael vyzval na evakuáciu obyvateľov istých miest na juhu Libanonu, a nie aj tých, ktoré s nimi susedia, a ani prečo sa majú presunúť tak ďaleko na sever, upozornil britský denník.



Nemenovaný predstaviteľ izraelských bezpečnostných zložiek podľa agentúry Reuters povedal, že v Libanone nedochádza k priamym stretom s Hizballáhom, čo je v rozpore s predchádzajúcim tvrdením armády o "ťažkých bojoch" s militantmi.



Nespresnil, ako ďaleko do vnútra Libanonu sa izraelské jednotky dostali, naznačil však, že je to v pešej vzdialenosti od demarkačnej línie, ktorá oddeľuje Libanon od Izraela. Širšia operácia, ktorá by sa zamerala na hlavné mesto Bejrút, sa podľa neho neplánuje. Izraelská armáda v posledných dňoch vykonala niekoľko leteckých útokov na libanonskú metropolu.