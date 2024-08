Izrael vyzval obyvateľov severnej časti mesta Chán Júnis na evakuáciu

Tel Aviv 11. augusta (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu vyzvala obyvateľov severnej štvrte mesta Chán Júnis, aby okamžite opustili túto oblasť. Podľa armády tam majú militanti Hamasu "zabudovanú teroristickú štruktúru". TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.



"V dôsledku mnohých teroristických činov, zneužívania humanitárnej zóny na teroristické aktivity a odpaľovania rakiet na Izraelský štát zo štvrte al-Džalá sa pobyt v tejto oblasti stal nebezpečným," uviedla izraelská armáda, píše spravodajský web The Times of Israel.



Armáda oznámila, že civilisti z tejto oblasti by sa mali presunúť do inej humanitárnej zóny. Obyvatelia boli o výzve na odchod oboznámení prostredníctvom textových správ, telefonátov, letákov zhadzovaných z lietadiel a vysielania v médiách.



Izrael v sobotu zaútočil na školu v meste Gaza, v ktorej sa ukrývali vysídlenci. Pri útoku podľa úradov riadených Hamasom zahynulo najmenej 93 ľudí. Izraelská armáda potvrdila útok na budovu školy, ktorá podľa nich slúžila ako veliteľské stanovište militantov Hamasu a Islamského džihádu, a dodala, že zabila 19 militantov, píše Reuters.



Vojna v Pásme Gazy začala po bezprecedentnom útoku Hamasu na juh Izraela 7. októbra. Pri útoku zahynulo 1200 ľudí. Izraelská odvetná ofenzíva si vyžiadala 39.790 obetí na životoch.