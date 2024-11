Izrael vyzval vysídlencov, aby sa nevracali do obcí v južnom Libanone

Jeruzalem/Bejrút 29. novembra (TASR) - Hovorca izraelskej armády pre arabské publikum Avichaj Adrai v piatok vyzval vysídlencov z viacerých obcí na juhu Libanonu, aby sa zatiaľ nevracali do svojich domovov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



V príspevku na sociálnej sieti X Adrai obyvateľov viac ako 60 dedín varoval, že každý, kto sa pohybuje južne od určenej línie, "sa vystavuje nebezpečenstvu." Do svojich domovov by sa preto zatiaľ až do odvolania nemali vracať. Libanonská armáda predtým obvinila Izrael, že v stredu a vo štvrtok niekoľkokrát porušil dohodnuté podmienky prímeria.



Prímerie medzi Izraelom a proiránskym hnutím Hizballáh začalo platiť v stredu ráno. Izrael sa zaviazal do 60 dní stiahnuť svoje sily z južného Libanonu a Hizballáh prisľúbil odsunúť svojich bojovníkov a ťažké zbrane severne od rieky Lítání. Prímerie bude monitorovať dozorná skupina pod vedením USA.



Izraelská armáda odvtedy zaznamenala niekoľko incidentov a tvrdí, že podniká kroky proti bojovníkom Hizballáhu v súvislosti s porušovaním dohody.



Libanonská armáda a predstaviteľ Hizballáhu Hasan Fadlalláh z porušovania dohody obviňujú Izrael, ktorý údajne útočí na vysídlencov vracajúcich sa do dedín na juhu Libanonu.



Podľa Reuters sú vzájomné obvinenia dôkazom o krehkosti uzavretého prímeria. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok pre televíznu stanicu Channel 14 vyhlásil, že dal armáde pokyn pripraviť sa na "intenzívnu vojnu", ak dôjde k porušeniu dohody o prímerí.