Izraelská armáda poprela, že žiadala WHO vyprázdniť zariadenie

Jeruzalem 5. decembra (TASR) - Izraelská armáda v utorok poprela, že Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) nariadila vyprázdniť v priebehu 24 hodín zdravotnícke zariadenie v južnej časti Pásma Gazy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"V skutočnosti sme vás nežiadali, aby ste zariadenia evakuovali a tiež sme to dali jasne (a písomne) najavo relevantným predstaviteľom OSN," uviedol Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na (palestínskych) územiach (COGAT) na sociálnej sieti X. Úrad dodal, že od predstaviteľov OSN by očakával viac precíznosti.



Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok na X uviedol, že WHO v od Izraelských obranných síl (IDF) dostala správu, na základe ktorej by mala v priebehu 24 hodín odstrániť svoje zásoby zo zariadenia. To sa z dôvodu pozemných vojenských operácií Izraela stane nepoužiteľným.









"Izrael žiadame, aby tento príkaz stiahol a prijal všetky možné opatrenia na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry vrátane nemocníc a humanitárnych zariadení," napísal Tedros na sociálnej sieti X.



Izraelská armáda v pondelok do južnej časti Pásma Gazy vyslala desiatky tankov, čo je súčasť jej operácie voči hnutiu Hamas. Na tomto území boli prerušené komunikačné linky, píše AFP.



WHO uvádza, že počet prevádzkyschopných nemocníc v Pásme Gazy sa za necelých 60 dní znížil z 36 na 18. Tri z nich poskytujú len základnú prvú pomoc a v ostatných sú dostupné len čiastočné služby. V južnej časti Pásma Gazy podľa WHO funguje 12 nemocníc.