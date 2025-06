Izrael: Vzdušný priestor krajiny zostáva naďalej uzavretý

Tel Aviv 15. júna (TASR) - Izraelské úrady uviedli, že vzdušný priestor krajiny zostane v nedeľu uzavretý už tretí deň po sebe. Tel Aviv k tomu pristúpil po tom, čo Irán počas dvoch nocí útočil na Izrael v reakcii na jeho vojenskú kampaň namierenú proti Teheránu. TASR o tom informuje správy agentúry AFP.



„Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu a v súlade s pokynmi bezpečnostných orgánov je izraelský vzdušný priestor v súčasnosti uzavretý pre civilnú leteckú dopravu,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení ministerstiev dopravy a zahraničných vecí.



Izraelské médiá oznámili, že tisíce izraelských občanov uviazli v zahraničí, odkedy Tel Aviv v piatok spustil operáciu zacielenú na vojenských predstaviteľov a jadrové zariadenia Iránu. Teherán v reakcii na to vypálil stovky balistických rakiet na Izrael. Zahynulo pri tom už najmenej 13 ľudí vrátane troch detí a došlo aj k zničeniu viacerých obytných budov v Izraeli.



Hovorca izraelského leteckého úradu vo svojom vyhlásení potvrdil, že medzinárodné letisko Bena Guriona pri Tel Avive zostáva zatvorené. „Oznámenie o jeho opätovnom otvorení bude vydané s najmenej šesťhodinovým predstihom,“ ozrejmil. „Rozhodnutie obnoviť lety do Izraela sa prijme až vtedy, keď sa to bude považovať za bezpečné,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Pozemné hraničné priechody Izraela s Jordánskom a Sinajským polostrovom v Egypte zatiaľ zostávajú otvorené, píše AFP.