< sekcia Zahraničie
Izrael za uplynulých 24 hodín v Libanone zasiahol 150 cieľov
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 13. apríla (TASR) - Izraelská armáda v pondelok informovala, že za posledných 24 hodín zbombardovala na juhu Libanonu 150 cieľov spájaných s proiránskym militantným hnutím Hizballáh. Medzi zasiahnutými cieľmi sú miesta na odpaľovanie protitankových rakiet aj veliteľské centrá, spresnila izraelská armáda podľa agentúry AFP. Armáda tvrdí, že neutralizovala tiež teroristické bunky, ktoré sa pokúšali o útok proti izraelským vojakom.
V rámci bilancie svojej operácie izraelská armáda zároveň v pondelok oznámila, že pri masívnej vlne útokov minulú stredu 8. apríla zabila päť veliteľov Hizballáhu a viac ako 250 radových bojovníkov. Izrael predtým odhadoval počet zabitých členov hnutia na približne 180.
Izraelská armáda 8. apríla útočila prakticky na celom území Libanonu vrátane oblastí na juhu, v údolí Bikáa a v hlavnom meste Bejrút. Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že pri týchto útokoch bolo zabitých viac ako 350 ľudí a ďalších vyše 1200 utrpelo zranenia.
Táto izraelská vlna útokov sa odohrala v deň, keď začalo platiť dvojtýždňové prímerie dohodnuté medzi USA a Iránom vo vojne na Blízkom východe. Libanon bol do nej vtiahnutý 2. marca, keď Hizballáh podnikol raketové útoky na Izrael. Šlo o odvetu za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Zatiaľ čo Irán a sprostredkovateľ prímeria Pakistan trvali na tom, že Libanon je zahrnutý do dohody o zastavení paľby, Izrael a USA to spochybnili. AFP dodala, že zástupcovia Izraela a Libanonu sa v utorok majú vo Washingtone zísť na mierových rokovaniach.
