Izrael zabil od vyhlásenia prímeria vyše 220 členov Hizballáhu
Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút/Gaza 7. mája (TASR) — Izraelské ozbrojené sily (IDF) od začiatku platnosti prímeria s Hizballáhom zlikvidovali viac než 220 jeho bojovníkov vrátane „dôležitých predstaviteľov“, ktorí predstavovali hrozbu pre vojakov a izraelských civilistov. oznámil vo štvrtok ich hovorca Avichaj Adrai. IDF neskôr konkretizovali, že jedným z nich je Ahmad Ghálib Bálút, veliteľ elitnej jednotky Radwán, ktorý prišiel o život pri stredajšom leteckom útoku na predmestie Bejrútu, informuje TASR s odvolaním sa na spravodajský portál Times of Israel (TOI).
IDF zverejnili aj zábery zachytávajúce útok. Jeho cieľom bola budova na predmestí Dáhíja, v ktorej sa konalo stretnutie predstaviteľov jednotky Radwán.
Armáda tvrdí, že Bálút v nej roky zastával niekoľko pozícií vrátane šéfa operácií. Počas vojny v Pásme Gazy a v nasledujúcom období Bálút riadil „desiatky“ útokov na izraelských vojakov v južnom Libanone, pri ktorých boli použité protitankové riadené strely a výbušniny.
IDF tiež tvrdia, že Bálút „pokročil v úsilí o obnovenie schopností jednotky Radwán, najmä v implementácii plánu dobytia Galilei“, čím sa má na myslí zámer Hizballáhu vpadnúť do Izraela.
Pri stredajších úderoch v Libanone boli podľa IDF eliminovaní aj Muhammad Alí Bází, šéf spravodajskej služby Hizballáhu v regionálnej divízii Násr, a Husajn Hasan Rúmání, šéf jeho protivzdušnej obrany. Obaja údajne pracovali na realizácii plánov teroristických útokov na izraelských vojakov a izraelských občanov.
Posledný izraelský na libanonské hlavné mesto sa uskutočnil 8. apríla. Americký prezident Donald Trump následne požiadal Izrael, aby prestal útočiť na Bejrút.
Izrael v stredu zaútočil aj na mesto Gaza, kde bol podľa televízie al-Džazíra zabitý Azzám Chalíl Hajja, syn člena užšieho vedenia Hamasu Chalíla Hajju. Hamas jeho smrť potvrdil. Samotný Hajja, ktorý má sedem detí, prežil niekoľko izraelských útokov. V predchádzajúcich rokoch boli zabití traja jeho synovia.
