Izrael zabránil Ukrajine, aby si zaobstarala špionážny softvér Pegasus

Jeruzalem/Kyjev 23. marca (TASR) - Izrael zabránil tomu, aby si Ukrajina zakúpila sofistikovaný špionážny softvér Pegasus, ktorý vyvinula izraelská firma NSO Group. Izraelské úrady sa totiž obávali reakcie Ruska. Informoval o tom v stredu denník The Guardian s odvolaním sa na bližšie nešpecifikované zdroje informované o celej záležitosti.



Ukrajina sa podľa nich snažila zaobstarať si tento softvér už minimálne od roku 2019, izraelské úrady jej to však nikdy neumožnili. Licencie na predaj tohto programu do zahraničia musí totiž schváliť izraelské ministerstvo obrany.



Podľa novín The Guardian pritom ukrajinské snahy o získanie softvéru podporovali aj Spojené štáty.



Izrael sa však podľa citovaných zdrojov obával toho, že poskytnutie tohto sofistikovaného špionážneho nástroja Ukrajine by Rusko mohlo považovať za nepriateľský akt.



Izraelská vláda sa podľa analytikov usiluje zachovať si dobré vzťahy a spoluprácu s Moskvou, aby mohla uskutočňovať útoky na proiránske ciele v Sýrii. Izraelský premiér Naftali Bennett sa aj po spustení ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine snaží zachovať si neutrálny postoj a pôsobiť ako sprostredkovateľ pri urovnaní konfliktu.



Pegasus je špionážny softvér určený na boj proti terorizmu a páchateľom obzvlášť závažnej trestnej činnosti. Je schopný napríklad extrahovať dáta z chatovacích aplikácií ako WhatsApp, Facebook a Viber či z e-mailov a prehliadačov. Monitorované osoby tiež dokáže na diaľku sledovať prostredníctvom mikrofónu a kamery telefónu a môže vytvárať aj snímky obrazovky alebo zaznamenávať písanie textu na klávesnici.