Izrael začal búrať domy v palestínskych osadách v Predjordánsku

Jeruzalem 23. mája (TASR) - Izrael začal s vysťahúvaním a demoláciou domov Palestínčanov z komunity Masáfir Jattá na juhu Predjordánska.



Izraelská armáda koná na základe rozhodnutia izraelského najvyššieho súdu, ktorý začiatkom mája schválil vysťahovanie viac ako 1000 Palestínčanov, aby sa vytvoril priestor pre vojenskú výcvikovú zónu, informoval v pondelok denník The Times of Israel (TOI).



Denníky Washington Post a The Guardian informovali, že v posledných dňoch bolo zbúraných niekoľko domov a stavieb v komunite Masáfir Jattá, ktorá pozostáva z viacerých osád.



"Mali sme 30 minút na to, aby sme vyniesli von, čo sa dalo," povedala pre Washington Post jedna z obyvateliek, ktorá v oblasti žije už desaťročia. "Netrvalo dlho a náš dom bol opäť preč," dodala.



Komunita Masáfir Jattá sa nachádza v poľnohospodárskej oblasti neďaleko Hebronu na západnom brehu Jordánu. Táto lokalita je známa aj ako palebná zóna 918. Spor o status tohto územia a existenciu komunity je jednou z najdlhšie trvajúcich právnych bitiek Izraela.



Životy tisícov Palestínčanov žijúcich v zoskupení beduínskych osád na juhu Predjordánska totiž už viac ako štyri desaťročia ovplyvňuje fakt, že pôdu, ktorú obrábajú a na ktorej žijú, vyhlásil Izrael za vojenskú streleckú a výcvikovú zónu.



Od prijatia tohto rozhodnutia - v roku 1981 - obyvatelia komunity Masáfir Jattá zažívajú demolácie, zhabanie majetku, rôzne obmedzenia, prerušenie dodávok potravín a vody a žijú v strachu z vysťahovania.



Táto hrozba výrazne vzrástla po tom, ako izraelský najvyšší súd začiatkom mája potvrdil dlhoročný príkaz na vysťahovanie ôsmich z 12 palestínskych dedín tvoriacich komunitu Masáfir Jattá - čo môže spôsobiť, že najmenej 1000 ľudí zostane bez strechy nad hlavou.



Izrael argumentoval tým, že Palestínčania využívajú túto oblasť len na sezónne poľnohospodárstvo a že už odmietli ponuky na kompromis, ktoré by im umožnili príležitostný prístup k pôde.



Palestínčania tvrdia, že ak sa toto rozhodnutie vykoná, otvorí sa cesta k vysťahovaniu všetkých 12 komunít, ktoré majú 4000 obyvateľov, väčšinou beduínov, živiacich sa chovom zvierat a tradičnými formami púštneho poľnohospodárstva.



Európska únia rozhodnutie izraelského súdu odsúdila a uviedla, že rozširovanie židovských osád, ako aj búranie a vysťahúvanie Palestínčanov z okupovaných území sú podľa medzinárodného práva nezákonné.