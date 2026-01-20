< sekcia Zahraničie
Izrael začal demoláciu ústredia UNRWA v Jeruzaleme
Autor TASR
Jeruzalem 20. januára (TASR) - Izraelské buldozéry začali v utorok demoláciu ústredia Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) v štvrti Šajch Džarráh vo východnom Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„UNRWA-Hamas už ukončila svoje pôsobenie na tomto mieste a nenachádza sa tu žiaden personál OSN, ani tu nepodnikajú žiadne aktivity. Areál nemá žiadnu imunitu a jeho zaistenie izraelskými úradmi sa vykonalo v súlade s izraelským i medzinárodným právom,“ ozrejmil izraelský rezort diplomacie vo vyhlásení.
Izrael opakovane obviňoval UNRWA z krytia palestínskych militantov z hnutia Hamas a tvrdil, že niektorí jej zamestnanci sa zapojili do útoku zo 7. októbra 2023 na Izrael, ktorý začal konflikt v Pásme Gazy. Medzinárodný súdny dvor na jeseň minulého roka rozhodol, že Izrael tieto obvinenia nepreukázal. Izrael zakázal UNRWA pôsobenie na svojom území a fakticky aj v Pásme Gazy.
UNRWA poskytuje humanitárnu pomoc a základné verejné služby palestínskym utečencom v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu, v Libanone, Jordánsku a Sýrii. Od 1. mája 1950 funguje ako samostatná agentúra OSN, odlišná od UNHCR, ktorá rieši utečencov globálne.
