Izrael začal sťahovanie svojich síl z koridoru Necarim v Pásme Gazy

Tel Aviv 9. februára (TASR) — Izraelské sily sa začali v nedeľu sťahovať z kľúčového koridoru v Pásme Gazy, čo je súčasťou dohody o prímerí s Hamasom. Izraelský predstaviteľ o tom hovoril pod podmienkou anonymity, pretože nemal oprávnenie informovať o pohybe vojsk médiá. TASR o tom píše podľa agentúry AP.



Koridor Necarim oddeľuje severnú časť Pásma Gazy od južnej a Izrael v rámci podmienok prímeria súhlasil s odchodom svojich síl. Izraelskí vojaci umožňovali Palestínčanom prechádzať cez koridor Necarim od začiatku prímeria 19. januára, aby sa mohli vracať do svojich domovov na vojnou zničenom severe palestínskej enklávy. Úplné stiahnutie izraelskej armády z oblasti je plnením ďalších záväzkov z dohody. Nie je jasné, koľko vojakov Izrael v nedeľu stiahne



Štyridsaťdvojdenné prímerie je tesne za polovicou a obe strany by cez sprostredkovateľov mali rokovať o jeho predĺžení a oslobodení ďalších rukojemníkov zo zajatia Hamasu. Dohoda je však krehká a jej predĺženie nie je zaručené.



Pôjde o druhú fázu prímeria, ale zdá sa, že zatiaľ došlo len k malému pokroku. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už poslal delegáciu vyjednávačov do Kataru, kľúčového sprostredkovateľa. Ide však o nižšie postavených predstaviteľov, čo vyvolalo špekulácie, že to nepovedie k prelomu v predĺžení prímeria. Očakáva sa, že Netanjahu ešte zvolá stretnutie kľúčových ministrov svojho kabinetu o druhej fáze dohody, jeho presný termín nie je zatiaľ známy.



Počas prvej fázy prímeria Hamas postupne prepúšťa 33 izraelských rukojemníkov zajatých počas teroristického útoku na južný Izrael zo 7. októbra 2023. Výmenou je prerušenie bojov v Pásme Gazy, prepustenie stoviek palestínskych väzňov z izraelských väzníc a rozšírenie minimálnej humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy.



Dohoda stanovuje, že izraelské jednotky sa stiahnu z obývaných oblastí Gazy a že na 22. deň prímeria (v nedeľu), budú môcť Palestínčania zamieriť na sever cez koridor Necarim bez toho, aby ich izraelské sily kontrolovali.



V druhej fáze majú byť všetci zvyšní rukojemníci prepustení výmenou za úplné stiahnutie Izraela z Gazy a "udržateľný pokoj".