Izrael začal vojenskú operáciu proti teroristickým skupinám

Jeruzalem 21. januára (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že v meste Džanín na Západnom brehu Jordánu spustila "protiteroristickú" operáciu. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva pri nej zahynul jeden človek. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, Reuters a denníka The Times of Israel.



Armáda a izraelská spravodajská služba Šin bet v spoločnom vyjadrení oznámili, že spolu s izraelskou pohraničnou políciou začali v Džaníne vojenskú operáciu.



The Times of Israel uviedol, že operácia bude trvať najmenej niekoľko dní. Informoval tiež o izraelskom dronovom útoku na infraštruktúru, ktorú v meste údajne využívajú teroristické skupiny. Cieľom je podľa armády "zachovať slobodu konania armády" na Západnom brehu Jordánu, zneškodniť teroristickú infraštruktúru a eliminovať bezprostredné hrozby.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva hlásilo jedného mŕtveho Palestínčana a štyri ďalšie zranené osoby.



Palestínske bezpečnostné sily podľa Reuters uskutočňovali v Džaníne niekoľkotýždňovú operáciu, ktorej cieľom bolo údajne obnoviť kontrolu nad mestom, kde pôsobí viacero ozbrojených militantných skupín.



Operácia prichádza len dva dni po tom ako vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Reuters upozorňuje, že operácia v Predjordánsku môže vyvolať viac násilia.