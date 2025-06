Izrael začal zneškodňovať iránske drony smerujúce na jeho územie

Jeruzalem 13. júna (TASR) - Izraelská armáda v piatok dopoludnia potvrdila, že začala zneškodňovať iránske drony, ktoré na jeho územie vyslal Teherán. Irán tak reagoval na nočný izraelský útok na svoje vojenské a jadrové zariadenia. Informujú o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.



„Izraelská armáda začala mimo izraelského územia zneškodňovať bezpilotné lietadlá vypustené z Iránu,“ uviedol izraelský vojenský predstaviteľ vo vyhlásení.



Izraelské ozbrojené sily uviedli, že Irán vypustil smerom k Izraelu približne 100 dronov po vlne náletov na územie islamskej republiky, pri ktorých zomrelo aj viacero vysokopostavených predstaviteľov armády a jadrových vedcov.



Let dronov na izraelské územie potrvá niekoľko hodín. Iránske bezpilotné lietadlá spozorovali nad územím Iraku, ktorý už skôr ohlásil, že uzavrel svoj vzdušný priestor. Rovnaký krok urobilo aj susedné Jordánsko. V hlavnom meste Ammán sa spustili poplašné sirény a vláda svojich občanov vyzvala, aby ostali doma.



Jordánske letectvo už potvrdilo, že začalo so zostreľovaním iránskych dronov nad svojím územím. „Lietadlá kráľovského letectva a systémy protivzdušnej obrany zachytili v piatok ráno niekoľko rakiet a dronov, ktoré vstúpili do jordánskeho vzdušného priestoru,“ uvádza sa vo vyhlásení armády.