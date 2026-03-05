< sekcia Zahraničie
Izrael zachytil útoky z Iránu, počet úderov z Teheránu údajne klesá
Izraelská zdravotná služba Magen David adom (Červený Dávidov štít - MDA) uviedla, že záchranári previezli do nemocnice dvoch ľudí v strednom Izraeli, ktorí utrpeli ľahké zranenia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 4. marca (TASR) - Izraelská armáda (IDF) oznámila, že v stredu zaznamenala viaceré vlny raketových útokov z Iránu, ako aj strely odpálené z Libanonu, ktoré spustili sirény po celej krajine vrátane Jeruzalema, Tel Avivu a severných oblastí Izraela. Zároveň dodala, že počet rakiet vystrelených z islamskej republiky na Izrael klesá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„IDF identifikovala rakety vypálené z Iránu na územie Izraelského štátu. Obranné systémy sú v prevádzke, aby zachytili hrozbu,“ uviedla armáda.
Podplukovník izraelskej armády Nadav Šošani v stredu večer povedal novinárom, že armáda zaznamenala postupný pokles počtu iránskych rakiet vystrelených na Izrael. „Vlny útokov sú oveľa menšie. Dnes niektoré z nich ani neboli vlny, išlo len o jednu raketu,“ dodal.
Šošani tiež uviedol, že niektoré projektily boli vypálené aj z Iraku, kde pôsobia proiránske iracké milície. „Zaznamenali sme malý počet útokov prichádzajúcich z Iraku - väčšinou šlo o bezpilotné lietadlá, no drvivá väčšina útokov pochádza z Iránu a teraz aj od (libanonského militantného hnutia) Hizballáhu,“ dodal.
Armáda zároveň oznámila uviedla, že „väčšinu striel“ z Libanonu sa podarilo zneškodniť.
Izraelská zdravotná služba Magen David adom (Červený Dávidov štít - MDA) uviedla, že záchranári previezli do nemocnice dvoch ľudí v strednom Izraeli, ktorí utrpeli ľahké zranenia.
Bez započítania stredajších prípadov MDA uviedla, že od začiatku vojny jej tímy poskytli lekársku starostlivosť 414 zraneným vrátane „10 mŕtvych, 2 ťažko zranených, 6 stredne zranených a 396 ľahko zranených“.
„IDF identifikovala rakety vypálené z Iránu na územie Izraelského štátu. Obranné systémy sú v prevádzke, aby zachytili hrozbu,“ uviedla armáda.
Podplukovník izraelskej armády Nadav Šošani v stredu večer povedal novinárom, že armáda zaznamenala postupný pokles počtu iránskych rakiet vystrelených na Izrael. „Vlny útokov sú oveľa menšie. Dnes niektoré z nich ani neboli vlny, išlo len o jednu raketu,“ dodal.
Šošani tiež uviedol, že niektoré projektily boli vypálené aj z Iraku, kde pôsobia proiránske iracké milície. „Zaznamenali sme malý počet útokov prichádzajúcich z Iraku - väčšinou šlo o bezpilotné lietadlá, no drvivá väčšina útokov pochádza z Iránu a teraz aj od (libanonského militantného hnutia) Hizballáhu,“ dodal.
Armáda zároveň oznámila uviedla, že „väčšinu striel“ z Libanonu sa podarilo zneškodniť.
Izraelská zdravotná služba Magen David adom (Červený Dávidov štít - MDA) uviedla, že záchranári previezli do nemocnice dvoch ľudí v strednom Izraeli, ktorí utrpeli ľahké zranenia.
Bez započítania stredajších prípadov MDA uviedla, že od začiatku vojny jej tímy poskytli lekársku starostlivosť 414 zraneným vrátane „10 mŕtvych, 2 ťažko zranených, 6 stredne zranených a 396 ľahko zranených“.