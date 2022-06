Izrael začne dopĺňať Tiberiadske jazero odsolenou vodou z mora

Tel Aviv 28. júna (TASR) - Izrael sa začiatkom budúceho roka stane prvou krajinou na svete, ktorá bude privádzať odsolenú morskú vodu do prírodnej vodnej nádrže – Tiberiadskeho jazera. Informovali o tom v utorok online noviny The Times of Israel.



Tiberiadske jazero je jednou z najnižšie položených vodných plôch na Zemi. Zároveň je najväčším sladkovodným jazerom Izraela a jeho núdzovou zásobárňou vody.



Štátna vodárenská spoločnosť Mekorot plánuje dokončiť výstavbu 13-kilometrového podzemného potrubia do konca tohto roka, potom budú nasledovať niekoľkotýždňové testy. Do prevádzky ho uvedú koncom prvého štvrťroka 2023.



Potrubie prepojí Tiberiadske jazero s infraštruktúrou, ktorá sa následne napojí na päť odsoľovacích zariadení na pobreží Stredozemného mora.



Myšlienka vybudovať potrubie za 264 miliónov dolárov sa zrodila po katastrofálnych suchách v rokoch 2013 – 2018, keď sa hladina jazera priblížila k historickému minimu.



Testy vykonané vedcami naznačujú, že projekt nebude mať výrazne škodlivý vplyv na ekosystémy a dokonca im pomôže tým, že udrží stabilnú hladinu vody.