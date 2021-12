Izrael čaká očkovanie štvrtou dávkou vakcíny

Tel Aviv 30. decembra (TASR) - Izraelské úrady schválili podávanie štvrtej dávky vakcíny proti covidu osobám, u ktorých by v prípade nákazy hrozil ťažší priebeh ochorenia. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to oznámil generálny riaditeľ izraelského ministerstva zdravotníctva Nachman Aš.



Dodal, že úrady preskúmajú možnosť podávania štvrtej dávky vakcíny aj širšej verejnosti.



Ako pripomína agentúra AP, Izrael bol jednou z prvých krajín, ktoré začali pred rokom vo veľkom očkovať vakcínou od spoločností Pfizer a BioNTech. Už v lete tam rozbehli očkovanie treťou dávkou. Napriek tomu však krajinu postihla vlna nákazy súvisiaca s koronavírusovým variantom delta, pričom úrady teraz varujú pred rýchlo sa šíriacim variantom omikron.



V priebehu štvrtka prišla do Izraela prvá dodávka lieku proti ťažkým príznakom covidu od firmy Pfizer s názvom Paxlovid. Izrael je jednou z prvých krajín, ktoré dostali tento liek. Podľa izraelských médií prišlo zatiaľ 20.000 balení Paxlovidu, pričom ďalšie dodávky majú nasledovať.



Izrael má aktuálne viac než 20.000 aktívnych pacientov s covidom vrátane 94 vo vážnom stave. Od začiatku pandémie zomrelo v Izraeli s covidom viac než 8000 ľudí.