Izrael začne očkovať seniorov štvrtou dávkou proticovidovej vakcíny

Jeruzalem 2. januára (TASR) - V Izraeli začnú podávať štvrtú dávku protikoronavírusovej zdravotníkom a ľuďom vo veku 60 a viac rokov. Oznámil to v nedeľu izraelský premiér Naftali Bennett.



Ako píše agentúra AFP, k ohláseniu tohto kroku došlo v čase, keď Izrael zažíva prudký nárast nakazených spôsobený šírením vysokonákazlivého koronavírusového variantu omikron.



"Je tu vlna omikronu a my sa musíme chrániť," povedal Bennett na tlačovej konferencii. Dodal, že podávanie štvrtej dávky vakcíny zmieneným skupinám obyvateľstva schválilo ministerstvo zdravotníctva.



V Izraeli ako v jednej z prvých krajín na svete schválili ešte uplynulý štvrtok podávanie štvrtej dávky vakcíny proti covidu osobám s oslabenou imunitou, u ktorých by v prípade nákazy hrozil ťažší priebeh ochorenia COVID-19. Očkovať ich štvrtou dávkou začali hneď od nasledujúceho dňa.



Izraelské úrady hlásili v nedeľu 4206 nových prípadov nákazy, ktoré v krajine pribudli za uplynulých 24 hodín, ako aj 195-percentný nárast v denných prípadov počas uplynulého týždňa, píše AFP.



Bennett v tejto súvislosti varoval, že prírastky infikovaných by mohli už čoskoro vzrásť až na 50.000 prípadov denne a vyzval všetkých dospelých a deti, aby sa dali zaočkovať.



Treťou, posilňujúcou dávkou proticovidovej vakcíny už v 9,2-miliónovom Izraeli zaočkovali viac ako štyri milióny ľudí.



V tejto krajine od začiatku pandémie oficiálne zaznamenali takmer 1,4 milióna prípadov nákazy a 8244 súvisiacich úmrtí.