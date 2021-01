Izrael začne očkovať ľudí vo veku 35 a viac rokov

Jeruzalem 28. januára (TASR) - V Izraeli začnú už tento týždeň očkovať proti chorobe COVID-19 aj ľudí vo veku od 35 rokov. Vo štvrtok to oznámil tamojší generálny riaditeľ ministerstva zdravotníctva Hezi Levy, ktorého cituje agentúra AFP.



Židovský štát už predtým avizoval, že plánuje zaočkovať všetkých svojich obyvateľov do jari tohto roka, a podľa oficiálnych údajov je na dobrej ceste tento záväzok splniť, komentuje AFP. Dosiaľ zaočkovali už viac ako štvrtinu z celkovej 9,3-miliónovej populácie krajiny. Spomínaná veková skupina sa bude môcť dať zaočkovať od piatka.



Izrael má však aj naďalej veľmi vysokú mieru nákazy, okrem iného v dôsledku toho, že ultraortodoxné židovské komunity ignorujú epidemiologické opatrenia a dostávajú sa do konfliktov s políciou, ktorá sa ich pokúša uplatňovať, pripomína AFP. Každý deň v krajine pribudne približne 8000 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



V Izraeli v súčasnosti platí už tretí lockdown, ktorý úrady tento týždeň ešte sprísnili, keď zrušili takmer všetky medzinárodné letecké spoje do krajiny i z krajiny. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť zavlečeniu ďalších variantov vírusu SARS-CoV-2. Podľa oficiálnych informácií vyvolala mutácia prvýkrát objavená koncom minulého roka v Anglicku až 40 percent nových prípadov nákazy.



Židovský štát podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa dosiaľ zaznamenal vyše 621.590 prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 4600 súvisiacich úmrtí.