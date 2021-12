Izrael začne podávať štvrtú dávku vakcíny proti koronavírusu

Jeruzalem 22. decembra (TASR) - Izraelský premiér Naftali Bennett v utorok oznámil, že v krajine začnú čoskoro podávať štvrtú dávku vakcíny proti koronavírusu ľuďom starším než 60 rokov a zdravotníckym pracovníkom, informovala agentúra AFP.



"Občania Izraela boli prví, ktorí začali dostávať tretiu dávku vakcíny proti COVID-19 a naďalej sme priekopníkmi v tejto oblasti aj so štvrtou dávkou," uviedol Bennett. Zároveň vyzval tých, ktorí spĺňajú podmienky na podanie štvrtej dávky, aby sa išli dať zaočkovať.



Tento oznam prišiel krátko po tom, ako štvrtú dávku vakcíny odporučila rada odborníkov z dôvodu šírenia nového koronavírusového variantu omikron. Premiér nazval toto odporúčanie rady odborníkov "úžasnou správou, ktorá nám pomôže dostať sa cez omikronovú vlnu".



V Izraeli sa totiž iba v utorok počet prípadov nákazy variantom omikron zdvojnásobil. Izraelské ministerstvo zdravotníctva v utorok oznámilo, že v krajine pribudlo 170 nových infekcií omikronom a ich celkový počet sa tak zvýšil na 340, píše spravodajský portál The Times of Israel.



Agentúra AP zároveň v utorok informovala, že v Izraeli zrejme zaznamenali prvé úmrtie spojené s nákazou variantom omikron. Išlo o 60 ročného muža, ktorý zomrel v pondelok — dva týždne po tom, ako bol hospitalizovaný s covidom. Muž mal však aj niekoľko pridružených ochorení a hlavnou príčinou jeho smrti nebola infekcia dýchacích ciest spôsobená koronavírusom.



Podľa Bennetta začnú v Izraeli podávať štvrtú dávku vakcíny v nadchádzajúcich dňoch, píše agentúra AP. Bennett totiž oznámil, že nariadil ministerstvu zdravotníctva, aby sa začalo pripravovať na podávanie tejto dávky.



Z vyhlásenia rezortu zdravotníctva vyplýva, že okrem ľudí starších ako 60 rokov a zdravotníckych pracovníkov sa štvrtou dávkou budú môcť nechať zaočkovať aj ľudia s oslabenou imunitou.