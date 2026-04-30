Izrael zadržal 175 aktivistov z flotily vezúcej pomoc do Pásma Gazy
Izrael kontroluje všetky vstupné body do Pásma Gazy.
Autor TASR
Tel Aviv 30. apríla (TASR) - Izraelské námorníctvo vo štvrtok zadržalo približne 175 aktivistov z iniciatívy Global Sumud Flotilla, ktorí sa s humanitárnou pomocou plavili do Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„Približne 175 aktivistov z viac ako 20 lodí... sa teraz pokojne presúva do Izraela,“ uviedlo vo vyhlásení izraelské ministerstvo zahraničných vecí spoločne s videom aktivistov na palube lode izraelského námorníctva.
Denník The Times of Israel (TOI) napísal, že námorníctvo v noci zadržalo 21 z celkovo 58 plavidiel iniciatívy Global Sumud Flotilla neďaleko gréckeho ostrova Kréta stovky námorných míľ od izraelského pobrežia. Plavidlá flotily v uplynulých týždňoch vyplávali z francúzskeho Marseille, španielskej Barcelony a talianskych Syrakúz.
Izrael kontroluje všetky vstupné body do Pásma Gazy. Organizácia Spojených národov a viaceré zahraničné mimovládne organizácie ho opakovane obvinili zo znemožňovania toku tovaru na toto palestínske územie.
Už vlani v októbri sa aktivisti z iniciatívy Global Sumud Flotilla pokúšali prelomiť izraelskú blokádu a dopraviť pomoc do Pásma Gazy. Izrael ich však zadržal a následne deportoval z krajiny.
