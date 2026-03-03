< sekcia Zahraničie
Izrael zadržal dvoch novinárov, ktorí informovali o konflikte s Iránom
Autor TASR
Ankara 3. marca (TASR) - Izraelské úrady zadržali dvoch tureckých reportérov, ktorí v krajine písali o vojne s Iránom, uviedli v utorok tureckí predstavitelia a odborový zväz novinárov (TGS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Reportér televízie CNN Turk Emrah Čakmak a kameraman Halil Kahraman, ktorí „v Tel Avive sledovali dianie, boli zadržaní“, uviedol TGS na platforme X.
Šéf komunikačného oddelenia tureckého prezidenta Burhanettin Duran ostro kritizoval Izrael za „útoky na médiá“. „Vyvíjame potrebné úsilie na okamžité prepustenie našich novinárskych kolegov a sledujeme vývoj situácie,“ uviedol na X.
Zväz ozrejmil, že novinári pricestovali do Tel Avivu, aby nakrútili reportáž o útokoch na Irán a informovali divákov v Turecku o najnovšom vývoji situácie. „Bránenie v práci novinárom, ktorí sú zodpovední za informovanie verejnosti, a zlyhanie pri zabezpečení ochrany novinárov vo vojnových zónach je porušením slobody tlače,“ uviedol zväz a vyzval Izrael, aby mužov prepustil.
