Izrael zadržal Palestínčanov, ktorí sú príbuznými väzňov na úteku

Na archívnej snímke policajti vyšetrujú na mieste úteku šiestich palestínskych väzňov z väznice Gilboa na severe Izraela 6. septembra 2021. Foto: TASR / AP

Ramalláh 8. septembra (TASR) - Izraelské vojaci zadržali v stredu najmenej šiestich príbuzných palestínskych väzňov, ktorým sa tento týždeň podarilo utiecť z prísne stráženej väznice Gilboa na severe Izraela. Informovala o tom agentúra AFP.Izraelské bezpečnostné zložky pokračujú v rozsiahlom pátraní po šiestich Palestínčanoch - príslušníkoch militantných ozbrojených skupín, ktorí z väzenia unikli tunelom ústiacim mimo areálu väznice. Do pátrania nasadili aj bezpilotné lietadlá a na cestách najmä na okupovanom Západnom brehu Jordánu a v okolí palestínskeho pásma Gazy zriadili zátarasy.Izraelské médiá informovali, že zadržaní boli dvaja bratia údajného iniciátora úteku Mahmúda Ardáha i otec ďalšieho z väzňov na úteku, Munadila Infajáta, ktorý je členom ozbrojenej skupiny Islamský džihád.Hovorkyňa Klubu palestínskych väzňov Amani Sarahníová spresnila, že niektorí príbuzní väzňov boli vypočutí a následne prepustení.Izraelská armáda, ktorá okupuje západný breh Jordánu od roku 1967, pre agentúru AFP potvrdila, že "", ale odmietla poskytnúť ďalšie podrobnosti.Zadržanie ľudí blízkych väzňom na úteku vyvolalo v radoch Palestínčanov kritiku. Umar Šakir, vedúci mimovládnej organizácie Human Rights Watch pre Izrael a palestínske územia, na svojom konte na sociálnej sieti Twitter napísal, že "".Palestínsky premiér Muhammad Ištaja v utorok vyhlásil, že "". Premiér dodal, že je šťastný, že sa palestínskym väzňom ich útek podaril.V pásme Gazy a v meste Džanín na severe Západného brehu, odkiaľ pochádzajú niektorí utečenci, vyrazilo v pondelok do ulíc množstvo ľudí, aby oslávili útek väzňov, ktorí sa stali "", ale súčasne aj Izraelom najhľadanejšími osobami.Izraelská justícia vydala zákaz poskytovať médiám detaily vyšetrovania tohto - podľa miestnej tlače - zlyhania dozoru v prísne stráženej väznici. Izraelská vláda sa tiež obáva, že Palestínčania na úteku by mohli iniciovať alebo spáchať útoky na Izrael.Medzi utečencami je aj Zakarijá Zubajdí, známy ako vodca militantných Palestínčanov z mesta Džanín ležiaceho na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu. Bol bývalým lídrom Brigád mučeníkov al-Aksá a známou osobnosťou medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi.Ďalší štyria utečenci boli odsúdení na doživotie v súvislosti s teroristickými útokmi na Izraelčanov.Šiesty väznený Palestínčan bol v administratívnej väzbe a nebol obvinený zo žiadneho zločinu. Všetci šiesti sú považovaní za veľmi nebezpečných, konštatoval denník The Times of Israel.