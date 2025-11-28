Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael zadržal v Sýrii osoby. Údajne plánovali útok na civilistov

Na ilustračnej snímke izraelskí vojaci. Foto: TASR/AP

Izrael v roku 2025 vykonal viacero útokov v celej Sýrii v snahe zneškodniť hrozby proti sebe a ochrániť drúzsku komunitu v blízkosti hraníc.

Autor TASR
Jeruzalem 28. novembra (TASR) - Izraelské jednotky zadržali počas nočnej operácie v sýrskej dedine Bejt Jin údajných členov organizácie Džamá Islamíja. V piatok to uviedla izraelská armáda a sýrska štátna televízia oznámila, že pri tom zahynulo najmenej desať osôb, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Armáda oznámila, že kroky podnikla na základe spravodajských informácií, podľa ktorých skupina pripravovala útoky na izraelských civilistov. Podľa armády sa jej jednotky dostali pod paľbu a opätovali ju s podporou letectva. Šiesti vojaci utrpeli zranenia, pričom traja z nich vážne. „Podozriví pôsobili v oblasti Bejt Jin na juhu Sýrie a pripravovali teroristické útoky proti izraelským civilistom,“ ozrejmila armáda vo vyhlásení. Podľa nej došlo k zadržaniu všetkých hľadaných osôb a zároveň k zneškodneniu niekoľkých militantov. Izraelskí vojaci zostávajú nasadení v tejto sýrskej oblasti aj naďalej.

Počet obetí izraelskej agresie... stúpol na desať vrátane žien a detí, zatiaľ čo ďalší zostávajú uväznení pod troskami,“ uviedla sýrska štátna televízia. Dodala, že desiatky rodín utiekli z Bejt Jin do okolitých oblastí.

Izrael v roku 2025 vykonal viacero útokov v celej Sýrii v snahe zneškodniť hrozby proti sebe a ochrániť drúzsku komunitu v blízkosti hraníc. Izrael tvrdí, že zasahuje proti nepriateľským ozbrojeným skupinám, zatiaľ čo sýrske orgány zdôrazňujú, že útoky zabili vojakov.
