Izrael zadržal viac ako 400 aktivistov z flotily smerujúcej do Gazy
Predseda izraelskej vlády Netanjahu vo štvrtok vyzdvihol izraelské námorné sily za zadržanie flotily.
Autor TASR
Tel Aviv 3. októbra (TASR) - Izraelské námorné sily zadržali viac ako 400 propalestínskych aktivistov zo 41 plavidiel flotily Global Sumud smerujúcich do Pásma Gazy, oznámil vo štvrtok izraelský predstaviteľ. Premiér Benjamin Netanjahu vyzdvihol námorné sily za zastavenie tejto flotily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Počas operácie, ktorá trvala približne 12 hodín, príslušníci izraelského námorníctva zmarili rozsiahly pokus o prienik stoviek jednotlivcov na palube 41 plavidiel, ktoré oznámili svoj zámer narušiť zákonnú námornú bezpečnostnú blokádu Pásma Gazy,“ uviedol predstaviteľ. „Na konci operácie bolo viac ako 400 účastníkov bezpečne prevezených do prístavu Ašdod na ďalšie konanie zo strany izraelskej polície,“ dodal.
Flotila Global Sumud naložená liekmi a potravinami vyplávala začiatkom septembra z Barcelony a tvorilo ju 45 lodí s približne 500 osobami. Jej cieľom bolo prelomiť izraelskú blokádu pobrežnej enklávy trvajúcu od roku 2007 a doručiť na toto vojnou zničené územie humanitárnu pomoc. Izraelské námorné sily od stredajšieho večera zasahovali proti týmto lodiam, pričom viacerí zahraniční politici vyzvali, aby s aktivistami zaobchádzali bezpečne. Na palube jednej zo zastavených lodí sa nachádzal aj Slovák Peter Švestka.
Grécky minister zahraničných vecí George Gerapetritis uviedol, že všetci pasažieri flotily sú v dobrom zdravotnom stave a nebolo voči nim použité žiadne násilie.
Predseda izraelskej vlády Netanjahu vo štvrtok vyzdvihol izraelské námorné sily za zadržanie flotily. „Ich významný zásah zabránil desiatkam plavidiel vo vstupe do vojnového pásma a odrazil kampaň delegitimizácie namierenú proti Izraelu,“ vyhlásil.
Zastavenie flotily a zadržanie aktivistov vyvolalo protesty, pričom podľa stanice BBC sa ľudia zhromaždili vo viacerých štátoch, ako napríklad v Taliansku, Grécku, Tunisku či Turecku. Kroky Izraela kritizoval aj Pakistan, Bolívia či Malajzia. Kolumbijský prezident Gustavo Petro v reakcii na zásah voči flotile oznámil vyhostenie všetkých izraelských diplomatov z Kolumbie.
