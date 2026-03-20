Izrael zadržal vojenského záložníka pre podozrenie zo špionáže
Zadržanie izraelského záložníka prišlo v čase, keď Izrael a Spojené štáty vedú vojnu proti Iránu.
Autor TASR
Jeruzalem 20. marca (TASR) - Izraelská polícia v piatok oznámila, že pre podozrenie z odovzdávania tajných informácií Iránu zadržala vojenského záložníka. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Raz Cohen, 26-ročný obyvateľ Jeruzalema, ktorý slúžil ako záložník v systéme Železná kupola, bol nedávno zadržaný pre podozrenie zo spáchania bezpečnostných priestupkov vrátane kontaktu s iránskou rozviedkou,“ uviedla izraelská polícia.
„V priebehu niekoľkých mesiacov tento občan udržiaval kontakt s agentmi iránskej rozviedky a na ich pokyn mal vykonávať rôzne bezpečnostné misie, vrátane odovzdávania citlivých bezpečnostných informácií,“ dodala polícia.
Zadržanie izraelského záložníka prišlo v čase, keď Izrael a Spojené štáty vedú vojnu proti Iránu, ktorá sa od jej začiatku z 28. februára rozšírila do viacerých regiónov Blízkeho východu.
