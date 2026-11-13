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Izrael zakázal vstup francúzskemu ľavičiarovi Mélenchonovi
Mélenchon je známy svojimi výrazne protiizraelskými postojmi.
Autor TASR
Tel Aviv/Paríž 12. novembra (TASR) - Izrael vo štvrtok oznámil, že lídrovi krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jeanovi-Lucovi Mélenchonovi zakazuje vstup na svoje územie. Mélenchonovi i jeho strane vyčíta „mimoriadne nepriateľský postoj voči Izraelu“. Podľa agentúry DPA to oznámil izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. Zákaz vstupu sa vzťahuje aj na predsedníčku parlamentného poslaneckého klubu LFI Mathilde Panotovú, informuje TASR.
Mélenchon je známy svojimi výrazne protiizraelskými postojmi. Jeho strana napríklad po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 odmietla označiť tento útok za teroristický.
DPA pripomenula, že Francúzsko v stredu zakázalo vstup významnému predstaviteľovi izraelských osadníkov. Dôvodom bola jeho úloha pri zakladaní 35 osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a podpora opätovného židovského osídľovania Pásma Gazy.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo toto rozhodnutie Francúzska za „úplne neprijateľné“.
Mélenchon, ktorý za LFI kandiduje v prezidentských voľbách, v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Info uviedol, že zákaz vstupu ho nesklamal.
„Keďže som o nič nežiadal, nemôžem byť sklamaný. Odmietajú mi vstup do krajiny, do ktorej som ani nechcel ísť,“ uviedol, ale dodal, že ho mrzí, že ho izraelská vláda týmto spôsobom prenasleduje.
Mélenchon je známy svojimi výrazne protiizraelskými postojmi. Jeho strana napríklad po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 odmietla označiť tento útok za teroristický.
DPA pripomenula, že Francúzsko v stredu zakázalo vstup významnému predstaviteľovi izraelských osadníkov. Dôvodom bola jeho úloha pri zakladaní 35 osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a podpora opätovného židovského osídľovania Pásma Gazy.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo toto rozhodnutie Francúzska za „úplne neprijateľné“.
Mélenchon, ktorý za LFI kandiduje v prezidentských voľbách, v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Info uviedol, že zákaz vstupu ho nesklamal.
„Keďže som o nič nežiadal, nemôžem byť sklamaný. Odmietajú mi vstup do krajiny, do ktorej som ani nechcel ísť,“ uviedol, ale dodal, že ho mrzí, že ho izraelská vláda týmto spôsobom prenasleduje.