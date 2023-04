Izrael zakázal židovským návštevníkom vstup do areálu mešity al-Aksá

Jeruzalem 11. apríla (TASR) - Až do konca moslimského pôstneho mesiaca ramadán majú židovskí návštevníci a turisti zakázaný vstup do areálu mešity al-Aksá v Jeruzaleme. V utorok to oznámila kancelária izraelského premiéra. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Ide o súčasť dlhoročnej politiky zákazu vstupu pre nemoslimov počas posledných desiatich dní moslimského posvätného mesiaca, píše agentúra AP.



V poslednom čase streľba, útoky raketami aj autom poznačili v Izraeli obdobie, keď sa moslimský pôstny mesiac ramadán prekrýva so židovským sviatok pesach a kresťanskou Veľkou nocou.



Deň po zásahu izraelskej polície v mešite al-Aksá odpálili na Izrael viac než 30 rakiet z Libanonu. Podľa izraelskej armády to bolo pravdepodobne palestínske ozbrojené hnutie Hamas.



Izrael následne uskutočnil letecké útoky v Pásme Gazy, ktoré ovláda Hamas a v južnom Libanone. Podľa izraelských predstaviteľov cieľom bola "teroristická infraštruktúra" palestínskych militantov.



Mešita al-Aksá je tretím najposvätnejším miestom islamu. Stojí na Chrámovej hore, kde kedysi stál židovský Jeruzalemský chrám. Do dnešných dní sa z neho zachoval len Múr nárekov alebo Západný múr. Dnes je to najposvätnejšie miesto Židov.



K Múru nárekov prichádzajú pútnici z celého sveta, aby sa tu modlili. Modlitby napísané na kúsku papiera zároveň vkladajú do štrbín múru.