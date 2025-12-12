< sekcia Zahraničie
Izrael zakáže používanie mobilných telefónov v základných školách
Zákazy používania mobilov v školách zaviedlo už niekoľko krajín vrátane Austrálie a Francúzska.
Autor TASR
Jeruzalem 12. decembra (TASR) - Izrael od februára zakáže používanie mobilných telefónov na základných školách, uviedla v piatok webová stránka ministerstva školstva, pričom zdôraznila negatívny vplyv týchto zariadení na školákov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Izraelský minister školstva Joav Kiš objasnil, že nové opatrenie sa opiera o vedecké štúdie v Izraeli i vo svete a súvisí so záväzkom ministerstva školstva vytvoriť v školách zdravé a bezpečné prostredie zamerané na zníženie negatívnych účinkov používania telefónov študentmi.
Implementácia tohto programu bude zahŕňať vzdelávacie programy v triede i dialóg s rodičmi s cieľom vštepiť vyvážené používanie telefónov, zabrániť nadmernému používaniu sociálnych médií deťmi a znížiť ich vystavenie obsahu, ktorý je pre ich vek nevhodný.
V Izraeli doteraz platilo, že zakázať používanie mobilných telefónov vo svojich priestoroch mohli aj jednotlivé školy či mestá. Od začiatku školského roka sú tak smartfóny zakázané vo všetkých školách v Tel Avive.
Zákazy používania mobilov v školách zaviedlo už niekoľko krajín vrátane Austrálie a Francúzska.
Organizácia OSN pre kultúru a vzdelávanie (UNESCO) nedávno uviedla, že na konci roka 2024 nejaký druh zákazu používania smartfónov v školách uplatňovalo 40 percent vzdelávacích systémov na celom svete, čo je o desať percent viac ako v roku 2023.
