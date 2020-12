Izrael zakáže vstup do krajiny, aby obmedzil šírenie mutácie vírusu

Tel Aviv 21. decembra (TASR) - Izrael v pondelok oznámil, že zakáže vstup na svoje územie cudzincom zo všetkých iných krajín v záujme obmedzenia šírenia novej vysoko nákazlivej mutácie koronavírusu, uviedla agentúra DPA.



Na základe nových protipandemických opatrení, ktoré vydal izraelský kabinet, budú môcť do krajiny vstúpiť len izraelskí občania a návštevníci so špeciálnym povolením. Po príchode budú musieť absolvovať domácu karanténu. Cestujúci z Veľkej Británie, Juhoafrickej republiky alebo Dánska budú musieť po príchode do krajiny pobudnúť v špeciálnych karanténnych hoteloch.



Od stredy 14.00 h musia všetci cestujúci do Izraela podstúpiť desať- až 14-dňovú karanténu v zmienených hoteloch. Nové nariadenia budú platiť počas obdobia desiatich dní, je však možné, že ich vláda predĺži.



Stovky asistujúcich lekárov medzitým vyšli do ulíc Tel Avivu a demonštrovali proti nevyhovujúcim pracovným podmienkam a dlhému pracovnému času. Izraelskí asistujúci lekári často pracujú na 26-hodinové zmeny. Na základe osobitného predpisu by toto nariadenie malo v krajine platiť aj napriek protestom ďalšie tri mesiace.



Pondelkový protest bol začiatkom štrajku mladých lekárov, ktorí plánujú pracovať na víkendové zmeny až do odvolania. Tento štrajk pravdepodobne spôsobí zvýšené zaťaženie nemocníc, ktoré už zápasia s ťažkosťami v dôsledku pandémie koronavírusu, konštatuje DPA.