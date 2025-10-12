< sekcia Zahraničie
Izrael zakazuje palestínskym väzňom verejné oslavy ich prepustenia
Pracovníci izraelských tajných služieb kontaktovali väčšinu vybraných palestínskych väzňov vo väzbe a dali im telefóny, aby mohli informovať svoje rodiny o svojom prepustení.
Jeruzalem 12. septembra (TASR) - Izraelské tajné služby nariadili rodinám palestínskych väzňov, ktorí budú v dohľadnom čase vymenení za izraelských rukojemníkov, aby verejne neoslavovali ich prepustenie, uviedol podľa webu francúzskeho denníka Le Monde nemenovaný palestínsky vládny zdroj.
Pracovníci izraelských tajných služieb kontaktovali väčšinu vybraných palestínskych väzňov vo väzbe a dali im telefóny, aby mohli informovať svoje rodiny o svojom prepustení. Svojim blízkym mali tiež odkázať, že nesmú verejne oslavovať ani vystavovať palestínske vlajky. Podobné obmedzenia platili aj v predchádzajúcich podobných prípadoch, doplnil zdroj zapojený do príprav prepustenia palestínskych väzňov.
Dohoda podpísaná palestínskym hnutím Hamas a Izraelom stanovuje, že výmena väzňov a rukojemníkov prostredníctvom Medzinárodného Červeného kríža sa musí uskutočniť bez verejného obradu či mediálneho pokrytia – na rozdiel od januárového prímeria, keď prepustenie izraelských rukojemníkov sprevádzal chaos a propagandistická šou zinscenovaná Hamasom.
Palestínska samospráva odhaduje, že z 250 palestínskych väzňov, ktorí si v Izraeli odpykávajú dlhodobé tresty a majú byť prepustení výmenou za 48 izraelských rukojemníkov, by 85 až 90 malo byť prepustených na Západnom brehu Jordánu, ďalší sa dostanú na slobodu vo východnom Jeruzaleme, zvyšok v Pásme Gazy alebo v zahraničí. Presné rozdelenie ešte nebolo špecifikované.
Prepustených bude aj približne 1700 obyvateľov Pásma Gazy, ktorí boli zadržaní po 7. októbri 2023 a sú vo väzbe bez súdneho konania.
Vojnový konflikt medzi Izraelom a Hamasom vyvolal 7. októbra 2023 vpád palestínskych teroristických kománd do kibucov a miest na juhu Izraela, kde vraždili a terorizovali miestne obyvateľstvo a vojenské hliadky. O život tam prišlo vyše 1200 ľudí prevažne civilistov. Do Pásma Gazy bolo z Izraela odvlečených viac ako 250 rukojemníkov, ktorých palestínski radikáli neskôr živých i mŕtvych postupne odovzdávali Izraelu.
Izraelská odveta - najprv letecká a následne aj rozsiahla pozemná operácia v Pásme Gazy - si na palestínskej strane vyžiadala vyše 65.000 obetí a obrovské materiálne škody.
