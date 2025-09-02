< sekcia Zahraničie
Izrael tvrdí, že v Gaze zintenzívňuje pozemné operácie
Izraelská armáda začala v utorok pred plánovanou operáciou v meste Gaza povolávať približne 60.000 záložníkov.
Autor TASR
Tel Aviv 2. septembra (TASR) - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v utorok vyhlásil, že Tel Aviv zintenzívňuje svoje vojenské operácie v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Pozemná operácia v Gaze sa už začala, nenechajte sa pomýliť. Vstupujeme na miesta, kde sme ešte nikdy predtým neboli,“ citovala izraelská armáda Zamira na svojom kanáli na sociálnej sieti Telegram a dodala, že militantné hnutie Hamas sa už nemá kam ukryť. „Vojnu nezastavíme, kým neporazíme nepriateľa,“ uviedol Zamir.
Izraelská armáda začala v utorok pred plánovanou operáciou v meste Gaza povolávať približne 60.000 záložníkov. Podľa správ izraelských médií skupina takmer 400 rezervistov vopred avizovala, že prípadný povolávací rozkaz neuposlúchne.
„Odmietame sa podieľať na nezákonnej vojne (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua a považujeme za našu vlasteneckú povinnosť odmietnuť (povolanie) a požadovať vyvodenie zodpovednosti od našich lídrov,“ uviedol jeden z nich. Podľa skupiny obsadenie mesta Gaza neohrozuje len životy vojakov, ale aj izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.
