Izrael zaočkuje proti covidu ohrozené deti vo veku 5-11 rokov

Jeruzalem 28. júla (TASR) - Izraelské ministerstvo zdravotníctva schválilo s účinnosťou od 1. augusta očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre deti vo veku od päť do 11 rokov, ktorým v prípade nákazy novým koronavírusom hrozia vážne zdravotné komplikácie. Informuje o tom agentúra AFP.



Maloletým bude podaná dávka vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech v množstve 0,1 mililitra, čo je trikrát menej, než obsahuje štandardná očkovacia dávka.



"Ide o špeciálne povolenie a každé očkovanie sa bude vyhodnocovať prípad od prípadu," uviedol pre AFP hovorca ministerstva zdravotníctva. To dalo zelenú očkovaniu tejto vekovej skupiny pre deti "so značným rizikom vážneho ochorenia či úmrtia" v dôsledku nákazy koronavírusom.



V utorok zverejnilo ministerstvo zoznam zdravotných problémov, pri ktorých odporúča očkovanie. Patria medzi ne mozgové, srdcové či pľúcne ochorenia, ťažká imunosupresia, kardiovaskulárna (kosáčiková) anémia, pľúcna hypertenzia a ťažká obezita.



V júni Izrael povolil očkovanie detí vo veku 12-16 rokov. V tejto krajine je plne zaočkovaných zhruba 55 percent dospelej populácie. Izrael patril vďaka masívnej vakcinačnej kampani začatej koncom decembra minulého roka k najrýchlejšie očkujúcim štátom sveta.



Počet prípadov nákazy začal vďaka tomu prudko klesať a začiatkom júna v Izraeli uvoľnili mnohé obmedzenia. Krátko po zrušení opatrení však počty infikovaných opäť vzrástli a vláda znova nariadila nosenie rúšok v uzavretých priestoroch. Zdravotnícki predstavitelia ohlásili i čiastočný návrat k "zdravotnému preukazu", čo napríklad znamená, že vstup na podujatia s viac ako 100 účastníkmi je povolený len pre zaočkovaných, testovaných či ľudí, čo prekonali covid.