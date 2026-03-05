Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael zasiahol baštu Hizballáhu v Bejrúte

Dym stúpa po izraelskom útoku na Libanon. Foto: TASR/AP

Izraelská armáda predtým vyzvala obyvateľov, aby opustili predmestie Bejrútu, a varovala, že sa chystá zaútočiť na ciele, ktoré súvisia s hnutím.

Autor TASR
Bejrút 5. marca (TASR) - Izraelský letecký útok vo štvrtok nadránom zasiahol baštu libanonskej militantnej skupiny Hizballáh v južnej časti Bejrútu krátko po tom, ako Izrael vydal varovanie, že sa chystá zaútočiť na toto šiitské proiránske hnutie. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva v stredu neskoro večer oznámilo, že pri predošlých izraelských útokoch na vozidlá na diaľnici vedúcej k bejrútskemu letisku zahynuli traja ľudia. „Dva izraelské letecké útoky na diaľnici vedúcej k letisku zabili troch ľudí a spôsobili zranenia ďalším šiestim osobám,“ uviedol rezort.

Izraelská armáda následne informovala, že cieľom uvedených útokov boli dve osoby v oblasti Bejrútu, bez toho, aby poskytla bližšie podrobnosti.

Vodca militantnej skupiny podporovanej Teheránom Naím Kásim zároveň v stredu vyhlásil, že Hizballáh bude pokračovať v boji proti Izraelu.

Spomínané hnutie v pondelok vypálilo projektily na sever Izraela v reakcii na útoky Tel Avivu a Washingtonu v Iráne, pri ktorých zahynul aj iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí. Izrael následne začal s údermi na ciele Hizballáhu, ktoré si podľa libanonských úradov vyžiadali už najmenej 75 obetí na životoch.
