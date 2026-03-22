< sekcia Zahraničie
Izrael zasiahol ďalší most na juhu Libanonu, Awn tieto útoky odsúdil
Autor TASR
Bejrút 22. marca (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu zasiahla most na juhu Libanonu po tom, čo minister obrany Jisrael Kac oznámil, že ozbrojené zložky dostali príkaz zničiť ďalšie mosty cez rieku Lítaní. Libanonský prezident Džúzíf Awn odsúdil izraelské útoky na mosty a infraštruktúru v južnom Libanone a označil ich za „predzvesť“ pozemnej invázie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že terčom útoku bol most Kasmíja. Podľa tvrdenia Izraela tento most využívalo libanonské militantné hnutie Hizballáh.
Izraelská armáda krátko pred tým, než zasiahla zmienený most, oznámila novú vlnu úderov na infraštruktúru Hizballáhu na juhu Libanonu.
Kac v nedeľu uviedol, že armáda dostala príkaz, aby „okamžite zničila všetky mosty vedúce cez rieku Lítaní, ktoré sú používané na teroristickú aktivitu“. Cieľom je podľa jeho slov zabrániť Iránom podporovaným militantnom a ich zbraniam v presune na juh krajiny.
Okrem toho má armáda na základe jeho nariadenia zrýchliť demoláciu domov v oblasti hraničiacej s Izraelom, aby tak zmarila hrozby voči izraelským hraničným mestám.
Libanonský prezident vo svojom vyhlásení odsúdil izraelské útoky, deštrukciu infraštruktúry a dôležitých zariadení na juhu Libanonu, najmä mosta Kasmíja cez rieku Lítaní a ďalších mostov.
„Tieto útoky predstavujú nebezpečnú eskaláciu a zjavné porušenie suverenity Libanonu, a sú považované za predzvesť pozemnej invázie,“ dodal Awn.
Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď 2. marca zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael reagoval spustením vzdušných úderov v Libanone a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach.
