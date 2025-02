Izrael zasiahol dve raketové odpaľovacie zariadenia v Pásme Gazy

Tel Aviv 24. februára (TASR) - Izraelská armáda vyhlásila, že v pondelok zasiahla dve raketové odpaľovacie zariadenia v Pásme Gazy. Podľa vyjadrenia armády predtým došlo k vystreleniu projektilu z jedného z týchto zariadení zariadení, pričom dopadol na palestínskom území, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Podľa vyhlásení armády ide za uplynulé dva týždne už najmenej o tretí útok izraelských síl na ciele v Pásme Gazy. Medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas pritom platí od 19. januára krehké prímerie. Obe strany sa však vzájomne obviňujú z jeho opakovaného porušovania.



"Dnes sme identifikovali projektil, ktorý dopadol do Pásma Gazy. Pred malou chvíľou IDF (izraelská armáda) zasiahla miesto, z ktorého bol projektil odpálený, ako aj ďalšie miesto odpalu v oblasti," uviedla armáda vo vyhlásení.



Prvá fáza prímeria v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti po viac ako 15 mesiacoch ničivej vojny, sa skončí začiatkom marca. Doposiaľ nedošlo k uzavretiu žiadnej dohody o ďalšej fáze, ktorá by mohla prímerie upevniť, pripomína AFP.