Izrael zasiahol most cez rieku Lítání v južnom Libanone
Izraelská armáda uviedla, že most pri meste az-Zráríja využíval Hizballáh pri presunoch medzi severným a južným Libanonom.
Autor TASR
Jeruzalem 13. marca (TASR) - Izraelská armáda v piatok oznámila, že zasiahla most cez rieku Lítání v južnom Libanone. Od začiatku ofenzívy proti libanonskému hnutiu Hizballáh ide o prvé oficiálne prihlásenie sa izraelskej armády k úmyselnému zásahu civilnej infraštruktúry. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Izraelská armáda uviedla, že most pri meste az-Zráríja využíval Hizballáh pri presunoch medzi severným a južným Libanonom. Militanti tiež podľa nej do blízkosti mosta umiestnili odpaľovacie zariadenia a vykonávali odtiaľ útoky na Izrael. Zasiahnutie mosta označili ozbrojené sily ako nevyhnutné na ochranu civilistov na severe krajiny.
Libanonské štátne médiá zároveň v piatok informovali, že dron zasiahol obytný dom v štvrti Burdž Hammúd na severnom okraji libanonského hlavného mesta Bejrút. Ide o prevažne kresťanskú štvrť obývanú libanonskými Arménmi. Izrael sa doteraz v Bejrúte zameriaval najmä na šiitské štvrte, ktoré sú baštami Iránom podporovaného Hizballáhu.
Libanon bol tento mesiac zatiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď Hizballáh zaútočil na Izrael v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího na začiatku amerických a izraelských útokov na Irán. Prezident Džúzíf Awn hnutie vzápätí obvinil z toho, že pracuje na rozpade štátu.
